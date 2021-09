So profitiert die Schweiz von Burgenlands Bio-Wende

Um die Bio-Wende zu schaffen, sind manchmal auch Umwege über die Schweiz unumgänglich. Denn nicht immer gelingt es, dass ortsansässige Gastwirte die Bildungseinrichtungen beliefern, was eigentlich im Sinne der ebenfalls hochgehaltenen Regionalität wäre.

Lackendorf: 3,50 Euro pro Portion

Im mittelburgenländischen Lackenbach etwa kommt das Essen seit knapp zwei Wochen von der Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group, die 1914 in der Schweiz gegründet wurde und seit 1997 in Österreich mit einer eigenen Ländergesellschaft etabliert ist. Man habe einem örtlichen Gastwirt angeboten zu liefern, sagt Bürgermeister Christian Weninger (SPÖ). Aber mit den 3,50 Euro pro Portion der SV Group habe der lokale Gastronom nicht mithalten können – und die Eltern der Kinder seien kaum bereit, fürs Essen ihres Nachwuchses tiefer in die Tasche zu greifen.

Auch in Großpetersdorf beliefert der Konzern mit insgesamt mehr als 8.400 Mitarbeitern in der Schweiz, Deutschland und Österreich Kindergarten und Volksschule. In beiden Gemeinden war die SV Group schon davor in den Pflegeheimen des Samariterbundes aktiv, die Bildungseinrichtungen in den Kommunen werden von dort aus mitversorgt. Burgenlandweit arbeiten eine Handvoll Einrichtungen von Samariterbund und SeneCura mit der Schweizer SV Group zusammen.