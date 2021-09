Prinz von Liechtenstein: Forstbetrieb vor Zwangsversteigerung

Am 13. Oktober steht am Bezirksgericht West in Graz eine nicht alltägliche Zwangsversteigerung am Kalender. Es geht um Prinz Alfred von Liechtenstein, den in etwa 40. in der Thronfolge des Fürstentums, und einen 1.173 Hektar großen Forstbetrieb in der Nähe von Graz. Der geschätzte Wert der Liegenschaft liegt laut Gutachter bei 20,74 Millionen Euro. Das Gebiet bei Übelbach umfasst neben Almen und Wald auch ein Forsthaus, Wohnhäuser und ehemalige Bauernhöfe.