Chalet-Wildwuchs: Das Geschäft mit der Lust am Landleben

„Wir sehen bei den Chalets Nächtigungssteigerungen von bis zu 20 Prozent im Jahr“, sagt Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung. In Österreich kam der Chalet-Trend vor gut zwanzig Jahren mit dem „Almdorf Seinerzeit“ an (siehe auch Bericht rechts). „Was als Übertragung des Malediven-Bungalowresort-Konzepts in die Alpen gedacht war, ist zum flächendeckenden Trend geworden“, erläutert Reisenzahn. Mittlerweile existieren allein in Österreich rund vier Dutzend solcher Almhüttendörfer. Und geht es nach den Vorstellungen diverser Investoren, könnten noch ein paar Dutzend dazukommen.

„Die Tourismusentwicklung ist stark von den Chalets geprägt, es wird um viele Widmungen angesucht“, bestätigt auch Alexander Erhard vom Regierungsbüro des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter. Allerdings macht sich in der Bevölkerung auch Widerstand gegen solche Projekte breit.

Tirol hat gerade eine Tourismusförderungsrichtlinie beschlossen, bei der es keine Förderungen mehr für „neue Betten“ geben soll. Schließlich sind Grund und Boden in Tirol so rar wie teuer.

Vorhaben, die über Investorenmodelle mit dem Verkauf von Chalets finanziert werden, sowie der Bau „neuer Betten“ sind künftig von der Tourismusförderung ausgenommen. Die Tiroler Politik will so der Verbauung von Grünflächen und dem Wildwuchs von Zweitwohnsitzen einen Riegel vorschieben. Entschieden wird aber immer im Einzelfall, heißt es aus der Landesregierung. Schließlich werde die Erweiterung eines Hotelkomplexes um ein, zwei Chalets vielleicht anders bewertet als ein neues Projekt, das auf die grüne Wiese gebaut wird. „Zudem wird ein und dasselbe Projekt vielleicht in einer Region sinnvoll sein und in einer anderen überhaupt nicht“, erläutert Alexander Erhard von der Tiroler Landesregierung.