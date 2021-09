„Rocket Ball“ serviert schnelles Essen und gutes Gewissen

„Rocket Ball“ will ein Lokal sein, in dem zu Burger, Pommes & Co. das gute Gewissen mitserviert wird: Nachhaltiges Fast Food lautet die Devise, die sich Unternehmer Thomas Seikmann mit seinem neuesten Gastro-Konzept auf die Fahnen geheftet hat.

Ein Widerspruch? Dem alten Bekannten, der gleich von der ersten Seite der Speisekarte grüßt, eilt jedenfalls nicht gerade der Ruf voraus, eine besonders ökoverträgliche Speise zu sein: Der Hamburger wird auch bei „Rocket Ball“ (noch) mit regionalem Rindfleisch aus Gols zubereitet. Um den CO2-Fußabdruck zu schmälern, wird übrigens für jede Bestellung ein Quadratmeter Regenwald gekauft (den gibt es beim Ankauf größerer Flächen schon ab zwei Cent).