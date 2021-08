Silvia Heinrich an der Spitze von Österreichs Rotweinwinzerinnen

Wäre sie den Wünschen ihrer Eltern nachgekommen, hätte Silvia Heinrich einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen. „Meine Mutter wollte, dass ich Lehrerin werde.“ Von der Übernahme des Weinbaubetriebs in Deutschkreuz wurde ihr abgeraten. Doch Silvia Heinrich hatte ganz andere Vorstellungen vom Leben.

So steht es in einem KURIER-Artikel von 2019 geschrieben – und spätestens im Jahr 2021 ist klar: Der eingeschlagene Weg als Winzerin war für Silvia Heinrich goldrichtig. Denn die Weinbäuerin aus dem mittelburgenländischen Deutschkreutz ist die beste Rotwein-Winzerin in Österreich.