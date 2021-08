Festspielsommer: Wo Sie Kultur unter freiem Himmel genießen können

Nach einem Jahr der coronabedingten Entbehrungen war der Hunger nach dem sommerlichen Kulturgenuss groß. Doch das Warten hat sich offensichtlich gelohnt: Von den Seefestspielen in Mörbisch bis zu „jOPERA“ auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach erfreut man sich durchwegs großen Publikumszuspruchs. Aus dem Büro des für Kultur zuständigen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird von einer „hervorragenden Auslastung“ beim Kultursommer berichtet.

Den Schlussapplaus gab es am Freitag bereits bei der 49. Schlossspiel-Saison in Kobersdorf: 11.400 Theaterbesucher sahen an siebzehn Abenden Ray Cooneys Boulevardkömodie „Außer Kontrolle“. Intendant Wolfgang Böck schlüpfte auch für eine zusätzliche Vorstellung am 6. August in die Rolle des Staatsminister Willey. Die Auslastung lag diesen Sommer bei über 91 Prozent.