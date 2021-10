Siegendorf: Zwei Flüchtlinge tot - Alarmfahndung nach Kleinbus-Lenker

Bei einem Einsatz des Bundesheeres an der burgenländischen Grenze beim Pusztahof in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) haben sich am Dienstagnachmittag dramatische Szenen abgespielt. Als die Soldaten den Klein-Lkw kontrollierten, ergriff der Lenker die Flucht.

In dem Kleinbus waren 28 Flüchtlinge auf engstem Raum zusammengepfercht, die offensichtlich über die Grenze von Ungarn nach Österreich befördert wurden. „Zwei von ihnen haben die Fahrt nicht überlebt“, sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland zum KURIER.

Die anderen 26 Insassen seien wohlauf, heißt es nach ersten Angaben von der Polizei. Nach dem Lenker, der laut Angaben der Flüchtlinge bewaffnet sein soll, wurde eine Alarmfahndung eingeleitet.