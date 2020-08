Fünf Jahre danach: Als 71 Flüchtlinge im Lkw ums Leben kamen

Bei einem gemeinsamen Medientermin kurz darauf in Eisenstadt informierten die Innenministerin und der Polizeidirektor, dass in dem Lkw „zahlreiche Tote“ gefunden wurden. Die tiefe emotionale Betroffenheit war den beiden anzumerken. Am nächsten Tag stand fest, dass 71 Menschen aus dem Irak, dem Iran, Afghanistan und Syrien in dem Kühllaster gestorben waren. 71 Menschen waren auf rund 14 Quadratmetern zusammengepfercht gewesen.

Hilferufe ignoriert

Der Kühl-Lkw mit den 71 Flüchtlingen im Laderaum war bereits am 26. August 2015 gegen sechs Uhr in der Früh in Morahalom an der serbisch-ungarischen Grenze gestartet. Die Schlepper hatten den Wagen zuvor in Kecskemet gemietet. Der Laster hatte weder Lüftung noch Fenster, Sitzflächen und Haltegriffe im Laderaum. Die Tür zum Laderaum konnte nur von außen geöffnet werden. Ein 25-jähriger Bulgare lenkte das Schwerfahrzeug mit den 71 Menschen im Laderaum, ein 38-jähriger Landsmann fuhr voraus.

Schon nach kurzer Zeit hatten die Insassen kaum mehr Luft zum Atmen. Sie schrien um Hilfe, hämmerten gegen die Ladewand. Vergebens. Der Fahrer hatte die Anordnung, den Laderaum keinesfalls zu öffnen, wie er später bei der Gerichtsverhandlung aussagte. Beim Übertritt über die Grenze bei Nickelsdorf waren bereits alle Insassen tot, wie die Gerichtsmedizin später feststellte.

Lebenslang für Schlepper

Die Schlepper waren wenige Tage später gefasst. Elf Männer aus Afghanistan, Bulgarien und Libanon wurden angeklagt. Wie sich später herausstellen sollte, waren die ungarischen Ermittler den Schleppern bereits vor der Tragödie bei Parndorf auf den Fersen. Die Telefone der Verdächtigen wurden abgehört. Die Übersetzungen der Abhörprotokolle dauerten aber zu lange, um den qualvollen Erstickungstod der 71 Menschen zu verhindern.

Nach einem zweijährigen Prozessverfahren wurden die Haftstrafen für die vier Haupttäter im Vorjahr nach einer Berufung auf lebenslang erhöht.