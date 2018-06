71 Tote: „Flüchtlinge haben zwei Mal bezahlt“

Schlepper und Parndorf – bei diesen zwei Begriffen haben vermutlich die meisten Europäer das Bild jenes Kühllasters vor Augen, der am 27. August 2015 in einer Pannenbucht auf der Ostautobahn A4 entdeckt worden war. 71 Menschen waren in dem Fahrzeug qualvoll erstickt. Auch wenn die Flüchtlinge laut Gerichtsmedizin schon in Ungarn gestorben sind, wird die nordburgenländische Gemeinde mit dem Drama in Verbindung gebracht.

Bis vor Kurzem erinnerten Blumen und Kerzen, die neben dem Pannenstreifen abgelegt worden waren, an die Katastrophe. Beim Lokalaugenschein des KURIER liegt nur mehr eine kaputte Puppe, die offenbar von Angehörigen gebracht worden war, im Gras. „Die Gedenkstätte musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden“, sagt Vizebürgermeister Franz Huszar (Liste Parndorf). Laut Asfinag sei es wegen der vielen Schaulustigen einige Male beinahe zu Unfällen gekommen.