Schlepperbande in Wien-Favoriten festgenommen

Polizisten des Landeskriminalamtes Wien haben in Wien-Favoriten eine libysch/syrische Schlepperbande ausgeforscht. Die sechs Verdächtigen im Alter von 19 bis 47 Jahren sollen in einem Kastenwagen 19 Männer, vermutlich syrische Staatsangehörige im Alter von 16 bis 48 Jahren, transportiert haben, berichtete das Innenministerium. Die mutmaßlichen Schlepper wurden am Mittwoch festgenommen.

Die Tätergruppe ging demnach arbeitsteilig vor, wobei auch zwei Begleitfahrzeuge verwendet wurden, um das Vorfeld abzupassen. Die Schlepperfahrt selbst wurde dann in den Nachtstunden durchgeführt. Hier erfolgte dann auch der Zugriff der Einsatzkräfte.

Die 19 Geschleppten wurden nach fremdenpolizeilichen Bestimmungen angehalten, die drei benutzten Fahrzeuge sichergestellt. "Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien sind im Gange", hieß es.