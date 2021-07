Illegale Migration: Sorge um Schlupfloch Niederösterreich

15.768 Aufgriffe von illegalen Migranten im heurigen Jahr und 21.700 im Vorjahr veranlassen das Verteidigungs- und Innenministerium zu einem verschärften Grenzeinsatz. Wie berichtet wird die Präsenz der Soldaten an der Grenze von 1.000 auf 1.400 aufgestockt. Der Großteil davon wird im Burgenland zum Einsatz kommen, denn Hotspot ist die Grenze zu Ungarn.

Kritik an dieser Maßnahme kommt jetzt von der niederösterreichischen SPÖ. Ihnen geht die Ausweitung der Grenzpatrouillen nicht weit genug. Das Mehraufgebot an österreichischen Soldaten an der burgenländischen Grenze würde lediglich zu einer Problemverlagerung nach Norden, an den niederösterreichischen Grenzverlauf führen, beklagt der Klubobmann der SPÖ-NÖ, Reinhard Hundsmüller. „Schlepper weichen einfach auf weniger stark kontrollierte Routen aus, der Assistenzeinsatz des Bundesheeres muss auch nach Niederösterreich ausgeweitet werden“, so die Forderung. Für das Innenministerium ist die Kritik nicht nachvollziehbar. Der Grenzeinsatz von Heer und Polizei passiere freilich dort, wo er notwendig sei, also auch an der niederösterreichischen Grenze, heißt es aus dem Büro von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

An der Grenze zu Ungarn wird ein Lagezentrum errichtet. Wenn sich aufgrund der Analysen zeige, dass Schlepper auf andere Routen ausweichen, werde der Einsatz freilich angepasst und Kräfte flexibel dort hin verlegt, so das Innenressort.