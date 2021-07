Nehammer: "Das europäische Asylsystem ist gescheitert"

Es war ein ernstes Bild, das bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) gezeichnet werden sollte. In jeder Hinsicht: Noch bevor die beiden Regierungsmitglieder hinter die Rednerpulte traten, meldete ein Einsatztrupp der Polizei Nehammer gegenüber eiligst gehorsam, der Innenminister verkündete, sie sollten "wie befohlen weitermachen".

Und auch während der knapp 30-minütigen Pressekonferenz blieben im Hintergrund mehrere bewaffnete Bundesheersoldaten sowie Polizisten mitsamt jeweils eines dazugehörigen Einsatzfahrzeuges postiert. Das Signal der schweren Inszenierung: Die Lage ist ernst.

Nehammer eröffnete dann auch direkt in ähnlicher Tonlage. "Das europäische Asylsystem ist gescheitert", so der Innenminister. "Wir müssen darauf achten, dass der Wohlfahrtsstaat nicht kippt." Grund für diese Annahme seien die stark gestiegenen Aufgriffszahlen an der österreichisch-ungarischen Grenze. Während man im gesamten vergangenen Jahr 21.700 illegale Grenzüberschreitungen verzeichnet hatte, seien es in diesem Jahr bereits 15.000. Alleine 200 Schlepper habe man 2021 bereits festgenommen. Die Situation sei ernst, so Nehammer.