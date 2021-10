Mehr als 100 geschleppte Personen innerhalb einer Woche in Wien aufgegriffen

Favoriten im Visier

Diese Entwicklung im September erklärt Tatzgern mit den verstärkten Grenzkontrollen im Burgenland. Die Kontrollen „machen es den Schleppern sehr schwer“, weshalb die Kriminellen die Personen in der Peripherie des Ballungsgebietes Wien aussteigen lassen. Die Schlepper haben den Bereich Liesingbach, Oberlaa und generell ganz Favoriten als Ziel.

Laut einem Polizeisprecher orientieren sich die Schlepper an Orten mit guter Verkehrsanbindung in Autobahnnähe. Deshalb greife man die geschleppten Personen häufig in den Außenbezirken auf.

Derzeit gibt es keine Informationen über den Transport und die Route der entdeckten Personen in Favoriten. Die Erfahrung der vergangenen Monate lässt die Vermutung zu, dass die meisten Migranten Deutschland, Schweden und die Niederlande als Ziel ins Auge gefasst haben.

Laut Tatzgern hat die aktuelle Entwicklung nichts mit der Afghanistan-Krise zu tun. Die meisten Aufgegriffenen hatten die vergangenen Monate nicht in ihrer Heimat verbracht. Ihr Weg nach Westeuropa führte sie über die Balkanroute. „Wenn der Winter mild wird, erwarten wir stärkere Migrationsströme auf der Balkanroute“, erklärte der Experte.

Am Balkan befinden sich derzeit zwischen 55.000 und 65.000 Flüchtlinge. „Ein paar Tausend wollen sicherlich weg, aber es ist nicht konkret bekannt, wie viele genau den Balkan verlassen wollen“, sagte Tatzgern.