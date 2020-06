Seit Jahrzehnten ein Zuhause für Geflüchtete

Wohngruppe

Auch zuletzt bei der Flüchtlingskrise 2015 war das Kinderdorf zur Stelle. Heute leben zwölf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in einer Wohngruppe in Pinkafeld. Rund 150 junge Geflüchtete wachsen österreichweit in Einrichtungen vom SOS-Kinderdorf auf.

„Auch wenn unsere Arbeit seit Beginn mit großen Herausforderungen verbunden ist, so ist es Jahre später schön, zu sehen, welche Entwicklungen die von uns betreuten Jugendlichen hinlegen konnten“, sagt Markus Balogh, Pädagogischer Leiter der Wohngruppe. Im Moment kommen die Bewohner aus Afghanistan, Pakistan und der Demokratischen Republik Kongo. „Meine neue Familie im SOS Kinderdorf ist mir sehr wichtig. Besonders mein Bezugsbetreuer ist immer für mich da. Im Burgenland gefällt es mir sehr gut. Die Natur erinnert mich an meine Heimat Afghanistan, es ist nur viel grüner hier. Ich mag es, am Land zu leben, ich will nicht in der Stadt wohnen“, sagt Ahmad. Der 16-jährige Afghane besucht die HTL Pinkafeld.

Wie es mit der Flüchtlingssituation im Burgenland weitergeht, sei ungewiss. „Es kann sich schnell etwas ändern, an der Außengrenze oder in den Lagern in Griechenland. Dann sind wir sicher wieder bereit zu helfen“, sagt Zeliska.