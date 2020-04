Kinderdorf ohne neue Kinder

Es ist ruhig im SOS Kinderdorf Pinkafeld. Der Spielplatz im Garten ist leer, es geht im Moment keiner spazieren. Der Alltag hat sich durch die Corona-Pandemie für alle verändert. Auch im Kinderdorf läuft nichts mehr wie zuvor.

„Ich muss jetzt am Vormittag im Haus lernen. Ich kann meine Freunde und meine Familie nicht mehr besuchen. Ich wünschte, es wäre wieder so wie früher und ich kann zurück in die Schule“, sagt Johanna. Die 14-Jährige wohnt seit einiger Zeit in einer Kinderdorffamilie. „Auch wir haben uns darauf einstellen müssen, normal sind die Kinder ja vormittags in der Schule“, sagt SOS-Kinderdorfleiter Marek Zeliska im KURIER-Gespräch.

Denn der Betrieb muss aufrecht erhalten werden. Für die Kinder gibt es eine klare Tagesstruktur. Die Pädagogen haben bis zu sechs Kinder, die in die Sonderschule, Volksschule bis hin zu höheren Schulen gehen und alle zu Hause lernen müssen. „Die Alltagsgestaltung hat sich verändert. Die Kinder haben schon Sehnsucht nach Abwechslung“, sagt Claudia, Betreuerin im Kinderdorf.