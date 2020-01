Pinkafeld: Familien in Not Hoffnung geben

„Ich bin heute viel selbstbewusster und stark“, sagt Maria N. und lächelt (Name geändert, Anm.). Das war nicht immer so. Sie ist mit ihrer Tochter in der Eltern-Kind-Begleitung im SOS Kinderdorf Pinkafeld untergebracht. Im Jänner 2019 ist sie nach einem Schicksalsschlag und dem Verlust ihres Hauses hier hergekommen. „Ich habe am Anfang jeden Tag geweint, auch meiner Tochter ging es schlecht“, sagt Maria. Sie war am Boden zerstört, hatte keine Hoffnung, wie sie schildert.