SOS-Kinderdörfer: Finanz-Fitness für Jugendliche

Das SOS-Kinderdorf kümmert sich bis heute um Waisen, Kinder aus zerrütteten Elternhäusern und unbegleitete Jugendliche, die aus Krisengebieten geflüchtet sind. Und das sehr erfolgreich: 2018 lebten 1.802 Kinder und Jugendliche in SOS-Kinderdorf-Familien bzw. in Wohngruppen in den 14 Standorten in Österreich. Marek Zeliska, Leiter des SOS-Kinderdorf Pinkafeld: „Unser oberstes Ziel ist es, jene Kinder, die sich in unserer Obhut befinden, ein Rüstzeug für das Leben mitzugeben. Dafür benötigen sie auf der einen Seite ein liebevolles Zuhause, aber auf der anderen Seite auch Erfahrung und Wissen. Daher haben wir das Angebot der Bank Austria für eigene Finanzbildungsworkshops sehr gerne angenommen.“