Finanzbildung: Der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein

Die Zahlen der österreichischen Schuldnerberatung geben zu denken: Fast ein Viertel aller Menschen, die in der Schuldnerberatung Hilfe suchen, ist 30 Jahre alt oder jünger. Sie haben schon in jungen Jahren so viele Schulden angehäuft, dass sie Schwierigkeiten bei der Rückzahlung haben. Im Durchschnitt sind diese jungen Menschen bereits mit rund 32.000 Euro verschuldet. Ein Problem, das nicht zuletzt auch aus einer mangelnden Finanzbildung resultiert. Robert Zadrazil, CEO der UniCredit Bank Austria: „ Finanzbildung ist daher extrem wichtig. Denn sie hilft den Jugendlichen insbesondere dabei, Kostenfallen zu erkennen und erst gar nicht in eine Schuldenfalle zu tappen. An vielen Schulen sind die wichtigen Themen Wirtschaft und Finanzen leider noch nicht umfassend präsent – und wir leisten unseren Beitrag, um das zu ändern!“