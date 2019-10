Social Impact Banking: „Wir wollen die Gesellschaft bewegen“

Gesellschaftliches Engagement hat in der Bank Austria lange Tradition. Mit Social Impact Banking will die Bank Austria nun ihr Engagement erweitern. Robert Zadrazil, CEO der UniCredit Bank Austria, im Gespräch über soziale Verantwortung, engagierte Mitarbeiter und die Möglichkeiten, die eine Bank hat, in der Gesellschaft etwas zu bewegen.

Die Bank Austria will sich mit Social Impact Banking verstärkt gesellschaftlich engagieren. Warum setzt sich eine Bank für ein besseres Miteinander ein?

Robert Zadrazil: Die UniCredit nimmt in allen Ländern, in denen sie aktiv ist, ihre soziale Verantwortung wahr und das nicht nur in Österreich. Wir haben dabei eine lange Historie. Uns ist bewusst, dass wir hier eine besondere gesellschaftliche Verantwortung haben und der wollen wir uns auch aktiv stellen. Mit unseren Geschäftsentscheidungen haben wir eine größere Hebelwirkung als manch andere Industrie.

2017 wurde das Social Impact Banking in Italien erfolgreich gestartet. In diesem Jahr haben Sie den Rollout in Österreich begonnen. Wie kommt diese Initiative an?

Das Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung hat in der UniCredit und in der Bank Austria eine lange Tradition, aber 2017 haben wir diese Aktivitäten gebündelt und unter dem Titel Social Impact Banking in Italien gestartet. Die Ergebnisse der ersten zwei Jahre zeigen, dass wir damit sehr erfolgreich sind. Wir haben in diesem Zeitraum über 2000 Mikrokredite mit einem Gesamtvolumen von knapp 41 Millionen in Italien vergeben. Wir haben beim Impact Financing 38 Projekte in den unterschiedlichen Regionen Italiens mit einem Volumen von über 40 Millionen Euro finanziert.