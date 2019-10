Finanzbildung für Jugendliche im Fußballkäfig

„Aber die Experten des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums, die die Workshops für die UniCredit Bank Austria didaktisch vorbereitet haben, gestalteten die Inhalte so interaktiv und spannend, dass die Kinder und Jugendlichen richtig Spaß daran hatten.“

In diesem Jahr fanden bereits vier Workshops am Fußballplatz statt und rund 100 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren nahmen daran teil. „Mit Begeisterung wurde darüber diskutiert, ob 0-Euro-Handys wirklich kostenlos sind, welche Fallen beim Online-Shopping lauern und wie man Fake-Shops im Internet erkennt“, so Trojer. Unterrichtet wurde nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern durch Spiele, Quiz-Fragen und Diskussionsrunden, wo sich die Jugendlichen aktiv einbringen konnten. Trojer: „Es ist wirklich erstaunlich, wie gut diese Workshops bei den Kids ankommen und viele haben sich bereits erkundigt, wann der nächste stattfinden wird.“