Liberté Cake Boutique – vom Traum zur Wirklichkeit

Sie ist jung, sie ist engagiert und sie hat Visionen. Die gebürtige Wienerin mit türkischen Wurzeln Dilan Ulutas bäckt seit ihrer Kindheit gerne Kuchen. Schon lange wollte sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen und eine eigene Konditorei eröffnen. An Ideen und Backkünsten mangelte es ihr nicht, aber am Geld. 2018 sollte sich ihr Leben grundlegend ändern: Ein Berater der Bank Austria ebnete ihr den Weg zu einem vergünstigten Mikrokredit mit Haftung der WKBG (Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank AG). Mit ihrem Eigenkapital und dem günstigen Kredit war eine neue Unternehmerin geboren. Nachdem sie gemeinsam mit einem erfahrenen Berater der Bank Austria ihren bereits gut vorbereiteten Business- und Finanzplan optimiert hatte, pachtete Ulutas in Wien Favoriten ein Geschäftslokal, startete mit dem Umbau.

Ende Oktober wird die Liberté Cake Boutique voraussichtlich ihre Pforten öffnen. Ihre Spezialitäten sind Brownies und Cheesecakes, aber auch traditionelle Kuchen und Kekse bäckt sie mit viel Leidenschaft.