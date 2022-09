Sebastian Jud: „Ich musste mich nie zum Training motivieren“

Denn mittlerweile ist Sebastian Jud offiziell beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) als Nachwuchskoordinator aktiv. In dieser Rolle ist er für den Snowboard-Nachwuchs in ganz Österreich zuständig und agiert im Europacup als Co-Trainer. Vier Nachwuchszentren will der ÖSV in Österreich aufbauen und so mehr Menschen zum Spitzensport bringen.

„Wir haben ein Nachwuchsproblem“, erklärt Jud. Früher hätten private Investoren Rennen organisiert und finanziert. „Jetzt müssen wir die Leute dazu motivieren. Wir wollen Strukturen schaffen“, erklärt der Südburgenländer. In den Sommermonaten ist Jud als Athletiktrainer im Nachwuchs tätig. „Ich bin dem Verband zum Glück erhalten geblieben“, freut er sich.