Dietmar Kerschbaum: Von Grieselstein nach New York und zurück

Während seinem Schauspielstudium schwor sich Kerschbaum: „Wenn ich bis 28 musikalisch nichts erreiche, dann hör ich auf.“ Die Alternative? „Ich wäre wohl Landwirt geworden“, lacht der Grieselsteiner.

Doch aus dem Notfallplan wurde nichts. Als jüngster „Eisenstein“ in der Geschichte des Hauses spielte er an der Wiener Volksoper die Operette „Fledermaus“. So begann seine Weltkarriere als Sänger: „Ich darf sagen, dass ich als Südburgenländer in allen großen Theaterhäusern debütiert und mit allen internationalen Orchestern zusammengearbeitet habe.“ Unter anderem spielte er auch an der Metropolitan in New York. „Das ist der Olymp für Sänger“, erinnert sich Kerschbaum.