Kulturelles Feuerwerk an der Donau

Eine gerechte Welt: Wie geht das?

Ars Electronica Festival. Ein anderes Leben ist möglich. Aber wie? „Welcome to the Planet B“ ist das Motto des heurigen Ars Electronica Festivals, das von 7. bis 11. 9. in Linz und weltweit über die Bühne geht.

Gute Klimapolitik gilt den einen als schlechte Wirtschaftspolitik, gute Wirtschaftspolitik den anderen als schlechte Sozialpolitik und gute Sozialpolitik den dritten wieder als schlechte Klimapolitik. So weit, so unbefriedigend. Wie aber zu konsensfähigen Strategien kommen, wenn berechtigte Standpunkte einander ständig entgegenstehen? Welche Prioritäten setzen, in einer Zeit, in der niemand mehr weiß, welche Krise nun die schwerwiegendere ist?