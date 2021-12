Schwere Kost für Gastronomie nach Ende der Durststrecke

Die Durststrecke hat ein Ende – zumindest im Burgenland. Nach dem Lockdown öffnen am Sonntag, neben Tirol und Vorarlberg, die Gastronomiebetriebe. Sperrstunde ist um 23 Uhr, die Nachtgastro bleibt zu. Bei den meisten Wirten laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren.

So auch in Annelise Weidhofers Restaurant „Zum Alten Stadttor“ in Rust. „Gleich nachdem am Mittwoch bekannt gegeben wurde, dass wir aufsperren dürfen, haben wir unser Personal verständigt“, schildert die Wirtin. Ein Putztrupp wurde angefordert. Heute, Freitag, werden die Lebensmittel eingekauft – denn die Gäste sollen am Sonntag wie gewohnt aus der großen Speisekarte wählen können. „Es ist ein Wahnsinnsaufwand, die Öffnung so knapp zu organisieren, aber wir freuen uns sehr, dass wir aufsperren können“, sagt die Gastwirtin.