Endlich wieder Essen zum Wirten: Top-Lokale im Burgenland

2. Zur Dankbarkeit: Der Burgenland-Klassiker schlechthin: Pannonische Traditionsküche aus den besten Zutaten der Region plus sensationeller Weinkarte. Reservieren!

7141 Podersdorf, Hauptstr. 39, 02177/22 23, www.dankbarkeit.at



3. Im Hofgassl: Erstaunlich, wie hier aus einem Verbindungsgang und einer Ziegenwiese kulinarische Atmosphäre gemacht wurde. Französisch-burgenländische Fusion.

7071 Rust, Rathausplatz 10, 02685/607 63, www.hofgassl.at



4. Zum Fröhlichen Arbeiter: Lange war das Traditionsgasthaus nur Einheimischen bekannt. Dann kam ein neuer Koch, pannonisches Soulfood und eine tolle Weinkarte.

7143 Apetlon, Quergasse 98, 02175/22 18, www.tschidas.at



5. Mooslechners Rusterhof: Man tut dem Rusterhof Unrecht, ihn nur als Schauplatz der TV-Serie „Winzerkönig“ abzutun: traumhafter Gastgarten und moderne Burgenland-Küche.

7071 Rust, Rathausplatz 18, 02685/607 93, https://rusterhof.com/



6. Zur Traube: Das Mittelburgenland ist – trotz Rotweinen von Weltklasse-Format – gas-tronomisch eher braches Land. Die gelungen modernisierte Traube stellt die Ausnahme dar.

7311 Neckenmarkt, Hauptstraße 39, 02610/422 56, www.zurtraube.at



7. Altes Brauhaus: Ein altes Gasthaus mit tollem Innenhof gegenüber einer Wallfahrtskirche, was kann da schiefgehen? Burgenländische Traditionsküche aus regionalen Zutaten.

7132 Frauenkirchen, Kirchenplatz 27, 02172/22 17, www.altesbrauhaus.at



8. Pauli’s Stuben: Birgit Braunstein ist als eine der besten Winzerinnen des Burgenlands bekannt. Ihre Familie betreibt das beliebte Ausflugslokal mit gutbürgerlicher Küche.

7083 Purbach am Neusiedler See, Fellnergasse 1a, 02683/55 130, www.braunstein.at



9. Leban: Josef Leban ist Wirt in dritter Generation, lernte in den besten Häusern Münchens und Tirols, legt hier eine wunderbar regionaltypische Küche vor.

2421 Kittsee, Untere Hauptstraße 41, 02143/22 34, www.gasthaus-leban.at



10. Walits-Gutmann: Früher, als hier im Festsaal wöchentlich aufgespielt wurde, war der Bär los. Jetzt ist es ruhiger, aber dafür gibt’s wunderbare Burgenland-Spezialitäten.

7544 Deutsch Tschantschendorf 27, 03327/22 85, www.walits-guttmann.at

Fine Dining

Die pannonische Küche machte Gourmet-Karriere. Hier ist sie top:

1. Taubenkobel: Jeder, der sich in Österreich mit Top-Küche beschäftigt, kennt den Taubenkobel. Alain Weissgerber beherrscht das offene Feuer und auch die filigranen Details.

7081 Schützen, Hauptstr. 31-33,

02684/22 97, www.taubenkobel.at



2. Gut Purbach: Natürlich ist Max Stiegl zu Recht berühmt für seine Innereien-Küche. Aber er verleiht der pannonischen Küche eben eine Klasse, der man sich nicht entziehen kann.

7083 Purbach, Hauptg. 64, 02683/560 86, www.gutpurbach.at



3. Gasthaus Csencsits: Jürgen Csencsits ist ein Meister darin, südburgenländische Hausmannskost und Grande Cuisine zu einer faszinierenden Einheit zu verschmelzen.

7512 Harmisch 13, 03366/772 20, (bis 30.5. Pop up-Heuriger) www.gasthaus-csencsits.at

Am See

Das Meer der Wiener hat sinnliches Potenzial ohne Ende.

1. Das Fritz: Das derzeit spektakulärste Beach-Lokal am Neusiedlersee: riesige Seeterrasse, perfekt für den Sundowner, und dazu noch tolle neo-pannonische Küche.

27121 Weiden/See, Seebad 1, 02167/402 22, www.dasfritz.at



2. Mole West: Die Mole West war das erste moderne Lokal am See ganz ohne Csardas-Kitsch. Und das kalifornisch anmutende Lokal ist auch heute noch ein Hotspot am See.

7100 Neusiedl/See, Seegelände 9, 0664/2086600, www.mole-west.at



3. Langgusto: Der jüngste Zugang zur hippen See-Gastronomie. Im modernen Langgusto direkt im Mörbischer Hafen gibt man sich lässig, die Küche setzt auf Streetfood.

7072 Mörbisch, Nordhafen 1, 0676/733 38 38, www.langgusto.at

Mit Weingut

Mehr als 6.000 Weingüter, einige davon auch mit Top-Küche:

1. Ratschen: Vor 14 Jahren wurde aus einem alten Weinkeller mitten im Weingarten der Familie Wachter Wiesler ein Restaurant. Das heute zu den besten im Burgenland zählt.

7474 Deutsch-Schützen, Am Ratschen 5, 03365/200 82, www.ratschen.at



2. Residenz Velich: Als Adresse für die mitunter besten Chardonnays des Landes ist Heinz Velich bekannt. Ende 2019 eröffnete er mit seiner Familie ein Top-Restaurant.

7143 Apetlon, Illmitzer Straße 13, 0664/213 13 00, www.velich.at



3. Gut Oggau: Stefanie Eselböck und Edi Tscheppe keltern außergewöhnliche „natural wines“. Und ihre Buschenschank ist der köstlichste Ort, diese zu genießen.

7063 Oggau, Hauptstraße 31, 0664/206 92 98, www.gutoggau.com

Eigene Produkte

Eigene Tiere, eigene Gärten und Felder – im Burgenland durchaus üblich.

1. Gut Mariendol: 2020 eröffnete Philipp Kroboth am Gestüt seiner Schwiegereltern ein Mini-Restaurant. Eier, Honig, Kräuter sind vom eigenen Hof, der Rest von Nachbarn.

A-7532 Litzelsdorf, Panoramaweg 41, 0660/553 65 49, www.gut-mariendol.at

2. Bullinarium: Wirkliche Garantie bezüglich der Fleischqualität hat man nur, wenn man die Tiere selbst züchtet: Hier wird selbst geschlachtet, selbst gereift, Nose-to-tail verarbeitet.

7411 Markt Allhau, Gemeindestr. 30, 03356/222 12, www.bullinarium.com

3. Gowerl-Haus: Eine der beliebtesten Buschenschanken im Burgenland. Die Spezialität des stimmungsvollen Heurigen ist Fleisch der eigenen Mangalitza-Schweine.

7142 Illmitz, Apetlonerstr. 17, 0664/650 75 76,www.gowerlhaus.at