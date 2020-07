Schulschluss: Burgenlands Bilanz hängt von der Perspektive ab

Das bringt Schüler zum Lernen

Der Frage, was Schüler zum Lernen bringt, hat sich eine Doktoratsstudentin der Fachhochschule Burgenland in ihrer aktuellen Dissertation gewidmet. Das Fazit von Autorin Eva Gröstenberger: „Angst und gute Lehrer bringen Jugendliche zum Üben.“ Sie befragte 379 Jugendliche aus Abschlussklassen an Höheren Schulen, erhoben wurde die sogenannte „Fremdsprachenangst“. „Leider ist die eigenständige Übungsbereitschaft der Schüler sehr gering“, stellt Gröstenberger fest. „Freiwilliges Üben ist eher selten, es braucht offensichtlich den Druck durch die Angst vor schlechten Noten.“

Klar hervorgegangen sei aber auch die Tatsache, dass engagierte Lehrer einen erheblichen Einfluss auf die Übungsfreudigkeit haben. Gröstenberger: „Viele Eltern konnten das während des Lockdowns beobachten: Unreflektiertes Onlinestellen von Übungsmaterialien bringt nichts.“ Lehrer müssten sprichwörtlich „dahinter sein“ und ihre Schüler gut begleiten. „Wir sehen also deutlich, dass auch intensive Zeiten des online Lernens den Lehrer oder die Lehrerin nicht unnötig machen. Feedback und Anleitung sind äußerst wichtig“, sagt die Pädagogin.

Deutlich belegen ließe sich, dass Mädchen, auch bei besseren Noten, viel stärker unter Fremdsprachenangst leiden, als ihre männlichen Klassenkollegen. „Die geschlechterspezifischen Ergebnisse zeigen, dass Mädchen sich in ihrer Freizeit signifikant weniger mit der Fremdsprache beschäftigen als Burschen“, so Gröstenberger. Erfreulich sei, dass sich ein überwiegender Großteil der Befragten sehr gut an der Schule aufgehoben und sehr gut durch die Pädagogen betreut fühlt. „Das war in den Anfangszeiten der Zentralmatura nicht immer so.“