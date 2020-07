Angst vor Kahlschlag im Schlosspark

Bürgermeister Gert Polster, SPÖ, weiß von der Unterschriftenliste, offiziell ist sie noch nicht in der Gemeinde eingebracht worden. „Die Forderungen sind durchaus berechtigt, man muss sich den Schlosspark genau anschauen, was die Bäume betrifft und wie man widmungstechnisch damit umgehen kann“, sagt Polster. Erste Gespräche mit der OSG habe er bereits geführt, auch mit den Grundstückseigentümern will er das Gespräch suchen. Die Initiatoren der Unterschriftenliste hoffen, dass die Gemeinde das Grundstück zurückwidmet und so eine Bebauung unmöglich macht.