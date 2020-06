Bad Tatzmannsdorf: Abschottung des Luxus-Hügels

„Betreten verboten!“ steht am ehemaligen Güterweg zwischen St. Martin in der Wart und Bad Tatzmannsdorf. Der beliebte Spazierweg führte am Golfplatz und den Reiter-Hotels vorbei, auch das Lokal Pura Vida war ein beliebtes Ausflugsziel. War, denn am Golfplatz ist der Weg zu Ende. Seit einigen Wochen zieren nicht nur die Schilder den Wegesrand am Hügel des Hotels, zahlreiche Spaziergänger wurden von Mitarbeitern des Hoteliers Karl Reiter auf das Betretungsverbot hingewiesen. „Wir gehen schon immer hier spazieren und jetzt müssen wir dort umdrehen“, erklärt eine Oberwarterin im KURIER-Gespräch.

Auch in Bad Tatzmannsdorf sorgt die Sperre für Aufregung. Der Weg zum Restaurant Pura Vida bleibt gesperrt. „Leute können nach wie vor einen Tisch reservieren und dürfen dann zum Restaurant“, sagt Karl Reiter. Doch für Spaziergänger, die einen Kaffee trinken wollen, gibt es kein Durchkommen mehr. Auch der Streichelzoo des Hotels, der ein beliebtes Ausflugsziel war, bleibt den Hotelgästen vorbehalten.