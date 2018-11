Karl Reiter: Der Hotelier als Bauer

Die Landwirtschaft betreibt Reiters Familie schon seit 300 Jahren. In den 70er Jahren zog es Karl Reiter nach London und Frankreich. Danach machte er aus dem Gasthof zur Post in Achenkirch in 16 Ausbauschritten ein modernes Luxus-Wellnesshotel. „Schon damals habe ich begonnen, einen neuen Hof zu schaffen“, sagt Reiter. Sein Ziel waren immer 43 Rinder, wie sie sein Großvater schon hatte. „Heute habe ich ihn übertroffen“, sagt Reiter und zeigt Fotos von Stier und Ziegen auf seinem Hof.

2004 kaufte er die beiden Steigenberger Hotels in Bad Tatzmannsdorf. Neben bei hat er im Pöllauertal in der Steiermark einen Bauernhof mit 60 Hektar und einen Rindermastbetrieb mit 100 Tieren aufgebaut. Die Rinder werden frühestens nach 30 Monaten geschlachtet.