Schulen verlegen Tage der offenen Tür ins Netz

Auch einen virtuellen Rundgang durch das Schulgebäude gibt es auf der Webseite der HAK. „Natürlich ist es unter diesen Umständen schwieriger sich ein Bild von einer Schule zu machen, die Emotionen und das Gefühl kommen virtuell nicht so gut rüber, aber wir versuchen unser Bestes“, sagt Lonyai.

Virtueller Tag der offenen Tür

Das BORG-Jennersdorf setzte ebenfalls auf einen virtuellen Tag der offenen Tür, der kann auf der Webseite abgerufen werden. Im Pannoneum in Neusiedl am See sollen Videoclips den Schülern Gusto auf die Ausbildung in der Berufsbildenden Schule machen. „Wir sind gerade dabei, einen interaktiven Film zu machen, in dem Lehrer und Schüler, die verschiedenen Ausbildungsschwerpunkte vorstellen“, sagt Direktorin Alexandra Laminger.

Die Polytechnische Schule Oberpullendorf präsentiert sich statt dem Tag der Fachbereiche auf der Webseite als „Berufsvorbereitungsschule“. Von Bau, Holz, Metall, Elektro/Coding und Robotik über Dienstleistungen/Tourismus bis zu Handel/Büro gibt es ein breites Ausbildungsspektrum.