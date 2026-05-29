Die Schlösserstraße wächst über die Grenze hinaus

Die Schlösserstraße hat einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung gesetzt und erweitert sich erstmals nach Ungarn. Bei einer Pressekonferenz auf der Burg Güssing wurden die Burg Jurisics in Kőszeg sowie das Schloss Batthyány-Strattmann in Körmend offiziell als neue Mitglieder aufgenommen. Gleichzeitig fiel der Startschuss für das grenzüberschreitende Interreg-Projekt „Castle Road ATHU“.

Mit der Aufnahme der beiden ungarischen Standorte wächst die Schlösserstraße erstmals über Österreich und Slowenien hinaus. Die Mitgliedsvereinbarungen wurden von Kőszegs Bürgermeister Béla Básthy, Körmends Bürgermeister Dr. Szabó Barna und Schlösserstraßen-Präsident Andreas Bardeau unterzeichnet.