Rumänischer Rosenkrieg vor Gericht

"Wir versuchen zu verhandeln, so gut es geht", ließ sich die erfahrene Richterin Doris Halper-Praunias von der technischen Panne nicht aus der Ruhe bringen. Und - um es vorwegzunehmen - es ging gut.

Die beruhigende Nachricht: Auch ohne EDV funktioniert der Rechtsstaat. Weil sich der "elektronische Akt" nicht öffnen ließ, begann die Verhandlung im Landesgericht Eisenstadt am Dienstag Vormittag mit Verspätung.

Zu verantworten hatte sich ein 28-jähriger gebürtiger Rumäne, der mit seiner Frau seit drei Jahren in Österreich lebt, derzeit im Bezirk Eisenstadt Umgebung. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn im Kleinkindalter und lebt in Scheidung.

"Schwere Nötigung und Vergehen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung" seiner Frau wird dem Mann vorgeworfen, einen Monat verbrachte er deshalb auch in Untersuchungshaft. Der von Rechtsanwalt Marius Hortolomei vertretene und in Deutschland wegen Diebstählen vorbestrafte Mann bestreitet die Vorwürfe. Nur den Besitz eines Schlagrings gibt er zu, aber den habe sein Cousin in seinem Auto vergessen.