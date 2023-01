Ruhigere Lage an der Grenze zu Ungarn nach turbulentem Jahr

Auch die Lage an der Grenze stabilisiert sich weiter. Laut Polizeisprecher Helmut Marban gebe es derzeit 100 bis 200 Aufgriffe täglich, also weit weniger als noch im Dezember. Das sei einerseits den Temperaturen geschuldet, andererseits zeigten Maßnahmen wie das Ende der Visa-Freiheit für Tunesier in Serbien bereits Wirkung.

687 Schlepper wurden festgenommen

Dennoch fordert die SPÖ neuerlich mehr Maßnahmen gegen die Schlepperkriminalität. Für Landesgeschäftsführer Roland Fürst ist die Situation gar „dramatisch“. Schließlich komme es immer wieder zu Verfolgungsjagden und Unfällen von Schlepperfahrzeugen. „Die Bevölkerung in den Grenzgemeinden ist verunsichert, das Burgenland ist der Hot-Spot der internationalen Schlepperkriminalität“, so Fürst zur APA. Sein Beleg dafür: Österreichweit wurden im Vorjahr 687 Schlepper festgenommen, 300 davon im Burgenland.

Adressat dieser Kritik ist einmal mehr die Bundesregierung beziehungsweise ÖVP-Innenminister Gerhard Karner. Dieser hat die hohe Zahl an Schlepperfestnahmen bereits am Mittwoch mit den bereits umgesetzten Maßnahmen begründet und diese auf intensive Kontrollen an der Grenze und die Zusammenarbeit mit den kriminalpolizeilichen Einheiten der Westbalkanstaaten zurückgeführt.