Rückkehr als Dompfarrer ist „praktisch ausgeschlossen“

Erleichtert, aber auch müde“, fühlt sich Josef Prikoszovits nach seinem Rücktritt vom Amt des Dompfarrers in Eisenstadt. Wie der KURIER berichtete, hatte der 51-jährige katholische Priester am Wochenende seinen staunenden Schäfchen im Martinsdom mitgeteilt, dass „es in meinem Leben eine Änderung (gibt), die mit meinem Priestersein und dem Zölibatsversprechen nicht vereinbar ist“ und damit eingeräumt, dass „im Kern der Gerüchte über mich ein Stück Wahrheit liegt“.

Schon seit Wochen hatten nicht nur die Domspatzen von Eisenstadts Dächern gepfiffen, dass sich der attraktive Pfarrer in eine Frau verliebt haben soll.