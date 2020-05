Dompfarrer tritt zurück

Ein mutiger Schritt. Ich finde das gut und richtig, dass er das publik gemacht hat“, meint Kirchgeher Zoltan Csaplovics am Sonntag zum Rücktritt von Dom- und Stadtpfarrer Josef Prikoszovits. Der 51-jährige Priester hat nach der Messe verkündet, dass er sein Amt nach 13 Jahren niederlegt, mit der Begründung: „Es gibt in meinem Leben eine Änderung, die mit meinem Priestersein und dem Zölibatsversprechen nicht vereinbar ist.“

Gerüchte über das Privatleben von Prikoszovits – er soll sich in eine Frau verliebt haben – beherrschen seit Wochen den Klatsch in der burgenländischen Landeshauptstadt. Vor drei Wochen hat Prikoszovits noch im Rahmen der Sonntagsmesse kundgetan, er hoffe, dass die Seelsorge wieder das Thema in der Pfarre werden. Nun hat er sich eingestehen müssen, „dass das nicht gelingen konnte, weil im Kern der Gerüchte über mich ein Stück Wahrheit liegt.“