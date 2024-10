Roter Parteitag nach Wahldebakel bei Nationalratswahl

Neben der Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, LH Hans Peter Doskozil, und seiner Stellvertreter, steht auch der Beschluss der Landesparteiliste für die Landtagswahl in drei Monaten auf der Tagesordnung. Die Landtagswahl findet am 19. Jänner 2025 statt, das hat die rote Landesregierung am Montag beschlossen.

Auf die KURIER-Frage, ob auch Genossen aus anderen Landesparteien oder der Bundespartei nach Eisenstadt kommen, verneint die rote Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein: „Das ist ein burgenländischer Landesparteitag“.