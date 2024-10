2020 war am 26. Jänner gewählt worden, die "Liste Doskozil - SPÖ Burgenland" holte damals mit 49,9 Prozent der Stimmen die absolute Mandatsmehrheit mit 19 der 36 Sitze.

Das Burgenland wählt am 19. Jänner 2025 einen neuen Landtag . Das hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach der heutigen Sitzung der Landesregierung per Aussendung bekannt gegeben.

Als Stichtag wird der 29. Oktober 2024 bestimmt. Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat, am Stichtag (29. Oktober 2024) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und in einer Gemeinde des Burgenlandes seinen Wohnsitz hat.

„Damit ist gewährleistet, dass bis zum Ende der fünfjährigen Periode gearbeitet wird und die nächste Regierungsperiode rasch nach dem Jahreswechsel anlaufen kann", so Doskozil. Der vorgezogene Wahltag werde am Freitag, den 10. Jänner, stattfinden.