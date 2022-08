Roter AK-Präsident mischt sich unter Arbeiter

Der Arbeiterkammerpräsident mischt sich unter Arbeiter: Eine Woche lang macht sich AK-Präsident Gerhard „Hatl“ Michalitsch (60) „ein Bild von der Arbeit in verschiedensten Branchen“. Wichtig sei ihm, „einen Tag wirklich mit anzupacken“, um den Arbeitsalltag zu erleben und „die Kollegen noch besser vertreten zu können“. Nach dem Start beim Umweltdienst Burgenland half der seit 2017 amtierende rote AK-Boss u. a. noch im Pflegeheim und auf einer Baustelle. Michalitsch ist gelernter Werkzeugmacher, später war er ÖGB-Sekretär. Motto der sommerlichen Kampagne „Hatl packt an“.

Da klingelt doch was? Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen, hat diesen Seitenwechsel schon 2014 ungleich radikaler vorexerziert. Die damals 50-jährige Alleinerzieherin dreier Kinder gab ihren Job als Grünen-Geschäftsführerin und damit 21.000 Euro netto Jahresgehalt auf und verdingte sich zehn Monate als Praktikantin – jedes Monat in einem anderen Betrieb. „Je mehr Perspektiven ich einnehme, desto besser wird das Ergebnis der politischen Arbeit sein“, begründete Petrik ihr Lehrjahr, das der Vorbereitung auf den Landtag dienen sollte, in den sie 2015 gewählt wurde.