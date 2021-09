Rechtsstreit mit Esterházy: Jachtklub Breitenbrunn gibt nicht auf

Seit mehr als zwei Jahren schwelt nun schon der Rechtsstreit zwischen dem „Yachtclub Breitenbrunn„ (YCBb) auf der einen und Esterházy Betriebe auf der anderen Seite. Letztere sind Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Jachtklub seit fünf Jahrzehnten beheimatet ist, und wollen dieses in das modernisierte Seebad integrieren. 10.000 zusätzliche Quadratmeter an öffentlich zugänglicher Grünfläche möchte Esterházy den Badegästen zur Verfügung stellen; doch dafür müsste der Jachtklub die Segel streichen und sich von seinen 60 Kabanen, in die anno dazumal zehn Millionen Schilling investiert wurden, verabschieden.