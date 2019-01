Baustart für Seebad Breitenbrunn – und Warten aufs Gericht

Wenn in dieser Woche die Arbeiten für die erste Umbauphase des Seebades Breitenbrunn beginnen, steht eine Sache weiter in den Sternen: die Zukunft des Yachtclubs Breitenbrunn (YCBb). Dieser ist seit 50 Jahren in Breitenbrunn beheimatet, Ende des Jahres 2018 lief der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und den Esterhazy Betrieben aus, das Gelände wurde an letztere übergeben.