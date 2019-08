Yachtclub Breitenbrunn gegen Esterházy: Der Kampf um das Seeufer

„Mit sportlichen Grüßen“, endet der jüngste Offene Brief des streitbaren Yachtclub-Präsidenten (YCBb) Walter „Rasi“ Bajons an die Esterházy Stiftung, nachdem der größte Grundeigentümer des Burgenlandes seinerseits das Ende der Gespräche mit dem YCBb in einem Brief an alle Vereinsmitglieder verkündet hatte.

Wie verhärtet die Fronten sind, zeigt die Tatsache, dass Bajons den Brief der Esterházy Stiftung nicht erhalten hat. Erst durch Medien und deren Anfragen sei er davon informiert worden, sagt er.