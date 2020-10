Raum Eisenstadt: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab

Starkregen hat die Feuerwehren im Bezirk Eisenstadt in der Nacht auf Montag gefordert. „Sowohl wir als auch die beiden Ortsfeuerwehren Feuerwehr Kleinhöflein und Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Leithagebirge waren, bedingt durch das gestrige Unwetter, in den letzten Stunden besonders gefordert“, erklärt Philipp Dorner, Sprecher der Stadtfeuerwehr Eisenstadt.

Begonnen haben die Einsätze in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr. Da mussten die Einsatzkräfte zunächst eine überflutete Straße im Industriegebiet sichern.

„Darauf folgten sowohl in Eisenstadt als auch in St. Georgen mehrere unter Wasser stehende Keller, Garagen und Wohnungen“, teilt die Stadtfeuerwehr in einer Aussendung mit.

Im Bereich des Feiersteiges kam es zu einem kleinen Murenabgang, der die angrenzende Straße vorübergehend unbefahrbar machte. Auch hier musste ein Einsatzteam der Stadtfeuerwehr ausrücken, um für eine adäquate Sicherung zu sorgen.

Präventiv wurde während der Nachtstunden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ob der Eisbach ob der großen Regenmengen über die Ufer tritt.