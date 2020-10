Kurse für Krebskranke: „Stück Selbstwertgefühl zurückgewonnen“

Die „Herzenshelferinnen“, die sich für Gottes Lohn der guten Sache widmen, haben ihr Angebot sogar ausgeweitet: Kurse werden nun auch in Wien und Graz abgehalten, Angebote in Niederösterreich sollen folgen.

Dass alle Sicherheitsvorschriften penibel eingehalten werden, dafür hat das Duo gesorgt: „So wird bei jedem Kursbeginn Fieber gemessen, desinfiziert und jede Dame wird – mit Abstand – auf ihrem eigenen Schminkplatz platziert.“ Außerdem erhält jede Teilnehmerin ein Desinfektionsmittel und ihre eigene Schutzmaske.

Die Kursbesucherinnen sind voll des Lobes, so wie auch Claudia P.: „Feel again ist für mich mehr als ein bisschen Farbe im Gesicht oder ein hübsches Erinnerungsfoto. Feel again ist für mich Lebensfreude, ein Stück zurückgewonnenes Selbstwertgefühl und jede Menge positive Energie auf einem Weg mit und nach Krebs.“

Infos und Termin finden Sie unter www.feelagain.at; mail@feelagain.at