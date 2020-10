Einfamilienhaus inSiegendorf in Brand: Mehrere Tiere gerettet

In Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Flammen waren vom Keller ausgegangen, teilte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr mit. Vier Bewohner retteten sich ins Freie und blieben unverletzt.

„Der Hausbesitzer hatte versucht, das Feuer zu löschen“, schildert Günter Prünner vom Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung. Weil ihm das nicht gelungen sei, alarmierte ein Nachbar die Feuerwehr.