Radtouren: Im Norden lockt die Ebene

Radfahren war neben Wein, Kultur und Natur schon immer ein Tourismusmagnet des Burgenlands. Jetzt in der Corona-Krise wollen immer mehr Urlauber ihre freien Tage aktiv und vor allem in der freien Natur verbringen. Und weil Reisen ins Ausland ja nur schwer beziehungsweise unter sich immer wieder ändernden Auflagen möglich sind, bleiben die Urlauber lieber auf der sicheren Seite. Und so zieht es sie also verstärkt ins Burgenland, wo 2.500 Kilometer Radwege auf sie warten.

E-Bikes zum Ausborgen

Im Südburgenland war in den vergangenen Jahren ein regelrechter Boom zu bemerken. In zahlreichen Gemeinden oder Betrieben können E-Bikes ausgeborgt werden. Gerade im streckenweise doch recht hügeligen Südburgenland ist das eine gute und vor allem entspannende Möglichkeit, die Region zu erkunden.