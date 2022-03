Puchers Präsente für Richter, Politiker & Co.

Unzweifelhaft reich war die seit Sommer 2020 verflossene Commerzialbank Mattersburg AG nur an Absonderlichkeiten.

Ein Prunkstück in diesem Kuriositätenkabinett der am Ende mit 700 Millionen Euro überschuldeten Pleitebank sind die generösen Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, die Bankgründer Martin Pucher über Jahre an Kunden, Mitarbeiter, Politiker und Freunde verteilen ließ. Kleine Barren aus Silber (100 bis 1.000 Gramm) oder Gold (20 bis 100 Gramm), teure Weine, Champagner und Blumensträuße.

Auch der bislang einzige Politiker-Rücktritt nach dem Bank-Crash war Folge eines Pucher-Präsents: SPÖ-Landesrat Christian Illedits trat ab, weil er 2018 zum 60. Geburtstag aus Puchers Händen ein Goldplättchen zum damaligen Wert von 3.376 Euro erhalten hatte.