Psychotherapie : Burgenland zahlt 10 Euro dazu

Der Verwaltungsrat der Österreichischen Gesundheitskasse hat zwar die Leistungen im Bereich der Psychotherapie harmonisiert (im Burgenland werden die Stunden bis 2023 auf 35.000 verdoppelt), aber nicht die Honorierung. So betrage etwa das Honorar für eine Psychotherapiestunde im Burgenland 57 Euro und in der Steiermark 72 Euro. „Der Landeszuschuss soll diese Diskrepanz in den nächsten beiden Jahren reduzieren“, so Doskozil. Nach Abschluss des Pilotprojekts könnte es weitere Schritte geben.