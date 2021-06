In seiner Heimat-Bezirksstelle ist man stolz auf die neue Funktion. „Julian ist durch sein besonderes Engagement, sein Streben nach noch mehr Wissen und mit seinem breiten Spektrum in vielen Bereichen ein großes Vorbild in unserer Rotkreuzfamilie Oberpullendorf“, sagt Bezirksstellenleiter Franz Stifter. Seine Dienste beim Roten Kreuz muss er ab Oktober aber reduzieren.

Rom

„Ich werde nach Rom gehen, um kirchliches Recht zu studieren“, sagt Heissenberger. Bei Sitzungen wird er weiterhin übers Internet dabei sein und bei besonderen Anlässen werde er in die Heimat kommen, um sein Kurat zu erfüllen. Für die Mitarbeiter will er weiter ein offenes Ohr haben. Das Rote Kreuz werde ihn auch in Rom begleiten. „Ich war schon zwei Jahre in Mailand und war dort beim Roten Kreuz engagiert, das habe ich auch in Rom vor – ich will eine Brücke bauen“, sagt der Priester. Als Student habe er rund fünf Monate Ferien im Jahr, die wird er im Burgenland verbringen und dabei sicher wieder in die Rot-Kreuz Uniform schlüpfen.