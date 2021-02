Rotes Kreuz sucht händeringend nach Zivildienern

Dass Zivildiener fehlen, hänge aber auch mit der demografischen Entwicklung und den geburtenschwachen Jahrgängen zusammen. Und auch der Bedarf sei einfach stark gestiegen. Die Nachbesetzung fehlender Zivildiener sei vor allem in der Coronakrise fast unmöglich.

Neue Aufgabengebiete

Auch wenn die aktuelle Bilanz für 2020 noch nicht vorliegt, so könne man doch klar sagen, dass die Leistungen im Vorjahr in allen Bereichen in die Höhe geschnellt seien. Auch neue Aufgabengebiete sind dazugekommen wie etwa die Covid-19-Testungen. Hinzugekommen sind zudem Transporte infizierter Patienten und das gestiegene Ausmaß an Hygienemaßnahmen in der Pandemie.

90.000 Einsätze

Bereits 2019 verzeichnete das Rote Kreuz Burgenland insgesamt rund 90.000 Einsätze. Rund 80.000 davon entfielen auf Rettungsdienste und Krankentransporte, 2010 waren es zum Vergleich noch 65.700 Fahrten. Notarzteinsätze gab es 2019 6.600, diese haben sich seit 2010 damit mehr als verdoppelt.

200 hauptberufliche Mitarbeiter beschäftigt das Rote Kreuz im Burgenland, dazu kommen 3.500 Ehrenamtliche. Daneben spielen auch die Zivildiener eine tragende Rolle im Rettungsdienst, so Komosny.

Freiwilliges Sozialjahr

Dem Mangel an Zivis versuche man seit 2015 mit dem Freiwilligen Sozialjahr (FSJ) zu kompensieren. 32 Aktive gibt es derzeit im FSJ, darunter viele Frauen. Auch wenn das Interesse am FSJ steigt, so werden auch in diesem Bereich weitere Interessierte gesucht.

Infos zum Zivildienst: www.roteskreuz.at/burgenland